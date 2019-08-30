Bilecik'te askeri personelin rütbe terfi töreni

Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında ve İl Jandarma Komutanlığında görevli askeri personelin bir üst rütbeye yükselmesi nedeniyle rütbe takma töreni düzenlendi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığındaki törende bir üst rütbeye terfi eden askeri personeli tebrik etti. Tören sonrası bir konuşma yapan Vali Bilal Şentürk, askeri personelin ülkenin farklı yerlerinde görev yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirterek, “Ülkemizin farklı noktalarında görev yaptınız, bundan sonra da yapacaksınız. Taşıdığınız sorumluluk bilinci de, bunun yansıması da sizin sahip olduğunuz rütbelerdir. Ülkemizin ve milletimizin birliğini, dirliğini ve beraberliğini sağlama noktasında özveriyle hizmet ediyoruz ve bundan sonra da hizmet edeceğiz. Aldığınız rütbelerin çalışma şevkinizi, moral ve motivasyonunuzu artırmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut ise, terfi törenlerinin meslek yaşantılarının unutulmayacak anlamlı günleri olduğunu ifade ederek, “Kazanılan her rütbe, sarf edilen emek ve çabaların bir mükafatı olmakla birlikte aynı zamanda sorumlulukların ve beklentilerin de arttığını gösteren bir işarettir. Sorumluluğun bilincinde olarak, birliğinizi daha yüksek seviyelere taşıyacağınız olan inancım tamdır. Şüphesiz ki, kazanılan her rütbede Jandarma Genel Komutanlığı ailesinin bir ferdi olarak sizlerin sabrı, desteği ve fedakarlığınızın büyük rolü ve önemi var” dedi.

Terfi eden 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında ve İl Jandarma Komutanlığında görevli askeri personele Vali Şentürk, Tuğgeneral Bulut ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu rütbelerini takdim etti.