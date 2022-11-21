Bilecik'te ata tohumu karakılçık buğdayı toprakla buluştu

Bilecik'te 20 dönüm alana ata tohumu olan karakılçık buğdayı toprakla buluştu.

Bilecik Belediyesi tarafından tarımsal faaliyetlere destek sağlamak ve çiftçiye ata tohumu temin etmek amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, ata tohumu karakılçık buğday tohumlarının ekim çalışmalarına katılarak, ilgili birim amirlerinden bilgi aldı. Bilecik Belediyesi olarak hem çiftçiler için hem de tarıma destek anlamında güzel bir çalışma başlattıklarını belirten Başkan V. Subaşı, "Belediyemize ait tarlalara ata tohumu karakılçık buğdayını ekmek istedik. Üç parçada 20 dönümlük alana karakılçık buğdayını ekeceğiz. Ardından artan tohumları da çiftçimize dağıtmayı planlıyoruz. Aynı şekilde karakılçık buğdayından elde ettiğimiz ürünleri değirmenlerde işledikten sonra kendi tesislerimizde halkımızla buluşturacağız. Umuyorum güzel verim elde edeceğiz'' ifadelerini kullandı.