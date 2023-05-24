Bilecik'te 'Atatürk' konulu resim sergisi açıldı

Bozüyük ilçesinde Kültür Sanat Derneği tarafından açılan 'Atatürk' konulu resim sergisi büyük ilgi gördü.

Müzeler Haftası'nda Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde valilik binası ve Bilecik Müzesi'nde ahşap yakma sanatıyla yapılan Atatürk portrelerinin yer aldığı sergi düzenlendi. Sergide ressam emekli öğretmen Sabri Akar'ın yaptığı 50 adet Atatürk resmi yer aldı. Sanatçı Sabri Akar, sergiyi gezenlere eserlerini anlatarak, açıklamalarda bulundu.

Kültür Sanat Derneği Başkanı Sedat Büyük, “Müzeler Haftası dolayısıyla sanatçımızın ahşap yakma sanatını kullanarak kavak tuval üzerine yaptığı 50 tane Atatürk resmini İl Kültür Müdürlüğünün desteği ile Bilecik Valilik binasında ve müzesinde sergiledik. Sergiyi gezenler Atatürk resimlerinin çok güzel yapıldığını söyleyerek memnuniyetlerini belirttiler. Atatürk resimlerini farklı zamanlarda Bozüyük'te ve il dışında da sergileyeceğiz” dedi.