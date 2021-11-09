Bilecik'te ‘Ata'ya Saygı' gezisi düzenlendi

Bilecik Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ‘Ata'ya Saygı' gezisi düzenlendi. Düzenlenen gezide yüzlerce lise öğrencisi Ankara ve Anıtkabir'i gezme imkanı buldu.

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğünce lise öğrencileri için hazırlanan ‘Ata'ya Saygı' gezisinde yüzlerce lise öğrencisi Ankara ve Anıtkabir'i gezme imkanı buldu. Daha önce İstanbul gezisinde bir şehri gezme fırsatı bulan öğrenciler bu kez, Ankara'daki gezi programında bir araya geldi. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programı kapsamında hazırlanan gezide öğrenciler, Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisini gezerek, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Öte yandan öğrenci ve aileleri hazırlanan gezi programından duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin ve belediye görevlilerine teşekkür etti.