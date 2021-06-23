Bilecik'te ayak tenisi turnuvası başvuruları başladı

Sosyal ve kültürel alanda birçok aktiviteyi vatandaşları buluşturan Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ayak tenisi turnuvası, yapılacak başvuruların ardından 5 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak. Yapılacak olan turnuva hakkında bilgi veren Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Muhsin Yazıcıoğlu Spor ve Yaşam Alanı'nda düzenlenecek olan turnuvaya takımlar iki asil, iki yedek oyuncu olacak şekilde 2 Temmuz Cuma gününe kadar başvurabilir. Hafta içi 18.00 ile 21.00 saatlerinde gerçekleştirilecek oyunlar sonunda şampiyon takıma çeşitli ödüller verilecek. Vatandaşlarımız, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi karşısında yer alan Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi Spor Odasına kayıt için başvurabilirler" dedi.