Bilecik'te 'Ayın Çalışanı' uygulaması

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün başlattığı 'Ayın Çalışanı' uygulaması kapsamında 2 çalışan teşekkür belgelerini aldı.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş tarafından çalışanlarını motive etmek amacıyla geçtiğimiz aylarda başlattığı 'Ayın Çalışanı' uygulaması kazananı ağustos ayında 2 çalışan oldu. Hakkı İleri ile Emre Işık teşekkür belgelerini il müdürünün elinden aldılar. Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü Yoldaş, "İl Müdürlüğümüzce geçtiğimiz aylarda başlatmış olduğumuz 'Ayın Çalışanı' uygulaması kapsamında bu ay arkadaşlarımızı seçmiş bulunmaktayız, her iki arkadaşımızda görevlerini layıkıyla yerine getirmekte olup, ayrıca özverili ve duyarlı davranışları ile farkındalık göstermişlerdir. Her iki arkadaşımıza da bu davranışlarından dolayı teşekkür ediyor ve kendilerini tebrik ediyorum" dedi.