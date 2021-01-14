Bilecik'te aynı gecede 2 pide dükkanı soyuldu

Bilecik'te bir gecede aralarında 10 metre bulunan iki ayrı pide dükkanına giren hırsızlar, bilgisayar, para ve yazar kasa çaldı.

Alınan bilgi göre; Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Ö. ve Cevat K.'ye ait ve aralarında 10 metre bulunan iki pideci dükkanına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dün gece soyuldu. Pasaj içinde bulunan dükkanlardan bilgisayar, para ve yazar kasa çalındığı öğrenilirken, polis hırsız veya hırsızların bulunması için geniş çaplı araştırma başlattı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İstiklal Mahallesi Belediye Sokak üzerindeki bir baharatçı dükkanı da kimliği belirsiz kişiler tarafından kapısı kırılarak içeri girildi. Son zamanlarda yaşanan bu hırsızlık olayları vatandaşları tedirgin etmeye başladı.