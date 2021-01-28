İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te baca yangını

Bilecik’te 5 katlı bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Bilecik'te 5 katlı bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Çiçekli Sokak üzerinde 5 katlı bir apartmanın bacasından yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bacada oluşan yangını kısa sürede söndürdüler. Soğutma işlemi yapan ekipler, baca temizliği için vatandaşlara da uyardı bulundular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.