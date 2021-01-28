Bilecik'te baca yangını

Bilecik'te 5 katlı bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Çiçekli Sokak üzerinde 5 katlı bir apartmanın bacasından yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bacada oluşan yangını kısa sürede söndürdüler. Soğutma işlemi yapan ekipler, baca temizliği için vatandaşlara da uyardı bulundular.