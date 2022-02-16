Bilecik'te bahara hazırlık çalışmaları devam ediyor

Bu kapsamda şehir genelinde hasar gören oyun parkları ve spor ekipmanları, orta refüjler, Osmanlı Tarih Şeridi ve şehrin birçok noktasında bulunan yeşil alanların periyodik bakım ve onarımları yapılıyor.

Bilecik Belediyesi, vatandaşların her ortamda spor yapabilmeleri, çocukların oyun oynamaları ve vatandaşların nefes alabilmelerini sağlamak için kentin dört bir yanına oyun parkları ve spor ekipmanları kazandırmaya devam ederken mevcut yeşil alan ve ekipmanların da bakım ve onarımını ihmal etmiyor. Çalışmalarla bizzat ilgilenen Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, sahaya inerek çalışmaları yakından takip ediyor. Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak bahar hazırlıklarına başladıklarını, şehrin her bir noktasındaki yeşil alan ve parkların bakım ve onarıma gireceğini ifade ederek, "Çocuk gruplarının ve spor aletlerinin bulunduğu parklar ile Osmanlı Tarih Şeridi ve orta refüjler gibi yeşil alanlarda bakım ve tamirat çalışmaları yıl içerisinde periyodik olarak gerçekleştiriyoruz. Kontrol edilen park ve bahçelerde aksaklıklar ekiplere bildiriliyor. Keşif çalışmasının ardından bütün aksaklıkları tek tek gideriyoruz. Yapılan çalışmaların ardından çocuk parkları ve yeşil alanları vatandaşların hizmetine sunuyoruz" dedi.