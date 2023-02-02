Bilecik'te bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Bilecik'te kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabilirken, kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; İstasyon Mahallesinden Bilecik kent merkezine seyir halindeki 36 EC 281 plakalı otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin S. sabahA karşı şehir mezarlığına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç orta refüje çarparak durabildi. Kazada araç sürücü araç içinde sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın çıkararak 112 ekiplerine teslim etti. Yaralıya 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.