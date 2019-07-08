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Bilecik'te bariyerlere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Bilecik’in Bayırköy beldesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bilecik'in Bayırköy beldesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif şekilde yaralandı.


Kaza, Bilecik- Sakarya karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meral O. idaresindeki 26 TH 644 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak dur bildi. Kazada, otomobilin sürücüsü Meral O(42). ile yanında yolcu olarak bulunan Defne Ç.(5). Berke Ç.(11). Zuhal Ç.(40). Yaren Ç.(9). Ve Hacer C.(62). Hafif şekilde yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesine ve Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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