Bilecik'te basketbol sahaları pandemi süresince vatandaşlara kiralanacak

Bilecik Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilirken, 6 gündem maddesi görüşüldü. Toplantının ilk gündem maddesi olan şehirdeki basketbol sahalarının pandemi süresince geçici olarak düğün ve cemiyetlere kiralanması ve kiralamaya ilişkin ücret ve tarifelerin belirlenmesi konusu görüşüldü. Ücret ve tarife komisyonundan gelen raporun görüşüldüğü toplantıda alınan kararla belirlenen sahalar düğün ve cemiyetler için kullanıma açık olacak. Belirlenen alanlarda hafta sonu cuma, cumartesi ve pazar günleri saat: 11:30 ile 15:30 saatleri seans başı KDV dahil 350 TL, hafta içi pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri saat: 17:00 ile 21:00 saatlerinde KDV dahil 250 TL olmasına oy birliğiyle karar verildi.

Hafriyat toprağı ile inşaat yıkıntı atıkları döküm ücretleri izin belgesi ücretlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin ücret ve tarife komisyonundan gelen rapor görüşülerek, karar oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda ayrıca Bilecik Kayı Gıda Temizlik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. personellerine su aboneliklerinde belediye personeli tarifesinin uygulanması konusuna ilişkin hukuk komisyonundan gelen rapor görüşüldü. Buna göre söz konusu personellerin su aboneliklerinde belediye personeli tarifesinin uygulanmasının 'reddine' karar verildi.

Denetim komisyonu raporu okunarak meclis üyelerine bilgi verildi

İmar konularının görüşüldüğü toplantıda ayrıca Denetim komisyonu raporu okunarak, meclis üyelerine bilgi verildi. Toplantının son gündem maddesi kapsamında Meclis Başkanvekili Mustafa Sadık Kaya'nın başkanlığında 2020 yılı belediye faaliyet raporu meclise sunularak, oy çokluğuyla kabul edildi.

"Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olacağız''

Toplantı sonunda kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Semih Şahin, pandemi ve diğer zor zamanlarda olduğu gibi Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer alacaklarını belirtti. Başkan Şahin, ‘'İlk geldiğimiz yıl, Ramazan ayı boyunca yaklaşık ihtiyaç sahibi 280 aile saptamıştık. Maalesef her yıl ekonomiye bağlı olarak bu anlamda ihtiyaç sahibi vatandaşımızın sayısı artıyor. Geçen yıl yardım ettiğimiz vatandaş sayısı 700 civarı oldu. Pandemi ve ülkenin ekonomik koşulları göz önünde bulundurulunca bu yıl bin ihtiyaç sahibine ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu yöndeki gerek gıda yardımı gerek diğer alandaki destek çalışmalarımızı tamamladık. En kısa zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşımızı deşifre etmeden yardımları kendilerine teslim edeceğiz'' ifadelerini kullandı.