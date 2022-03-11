Bilecik'te beklenen kar yağışı başladı

Bölge Müdürlüğü tarafından Bilecik için soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapmasının ardından il genelinde kar yağışı başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bölge Müdürlüğü tarafından Bilecik'in soğuk hava ve kar yağışını etkisi altına gireceği açıklanmıştı. Dün gece kent merkezinde başlayan hafif kar yağışı bu sabah yerini güneşli bir havaya bıraktı.

Başta Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası 18 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde ara ara tipi şeklinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemezken, yetkililer sürücülere çağrıda bulunarak, kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkmamalarını tavsiye etti.