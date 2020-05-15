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Bilecik'te berber, kuaför, AVM, pazar yeri ve toplu ulaşım denetimi

Türkiye’de 81 ilde olduğu gibi bugün Bilecik’te de berber, kuaför, AVM, pazar yeri ve toplu ulaşım araçlarında belirlenen kurallara yönelik denetim yapıldı.

Türkiye'de 81 ilde olduğu gibi bugün Bilecik'te de berber, kuaför, AVM, pazar yeri ve toplu ulaşım araçlarında belirlenen kurallara yönelik denetim yapıldı.


Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'te de eş zamanlı İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda berber/kuaför/güzellik merkezleri ve pazar yerleri ve toplu ulaşım araçlarında belirlenen kurallara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde; berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde, randevu sistemine göre çalışma, çalışma saatlerine uyma, müşteri koltukları arasındaki mesafeyi sağlama, çalışanlar ve müşterilerin maske kullanımı, hizmet sunulmasında kullanılan malzemelerin sterilizasyonu veya dezenfekte edilmesi, tek kullanımlık ürünlerin kullanımı, izin verilmeyen (ustura ile tıraş, cilt bakımı, makyaj, ense fırçası vb.) kurallarına uyulup uyulmadığına bakıldı. Pazar yerlerinde, maske kullanımı, pazar tezgahları arası mesafe, pazar yerlerine aynı anda alınabilecek müşteri sayısı, pazar yerleri çevresindeki fiziki tedbirler, ürünlerin müşteriye sunum kurallarının kontrolü yapıldı. Denetimler esnasında kuralları uyulması konusunda gerekli uyarılar yapıldı, kurallara uymayan hiçbir esnafa rastlanmadı.

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