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Bilecik'te 'Beyin Ölümü ve Donör Bakımı' eğitimi

Bilecik Devlet Hastanesi çalışanlarına ’Beyin Ölümü ve Donör Bakımı’ eğitimi verildi.

Bilecik Devlet Hastanesi çalışanlarına 'Beyin Ölümü ve Donör Bakımı' eğitimi verildi.


Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında hazırlanan 'Beyin Ölümü ve Donör Bakımı' protokolü kapsamında Bilecik Devlet Hastanesi çalışanlarına eğitim verildi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nermin Kelebek Girgin tarafından verilen eğitimde, beyin ölümü ve donör bakımı konuları ele alındı. Eğitime, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferda Kahveci ve Bursa Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu hekimi Dr. Yavuz Selim Çınar katılarak, birikimlerini Bilecik Devlet Hastanesi çalışanlarına aktardı. Eğitim sonunda katılımcılara Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin tarafından sertifika verildi.

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