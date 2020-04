Bilecik'te bin 497 öğretmen ve idareciye e-konferans

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Bilecik'te bin 497 öğretmen ve idareciye 'Yenilik ve Dönüşüm' adlı proje kapsamında e-konferans düzenlendiğini belirtti.

Çelik, yaptığı açıklamada, "Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde Erasmus+ programı 2019 yılı teklif çağrısı ana eylem 2 okul eğitimi stratejik ortaklık faaliyetleri kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Komisyonu tarafından ortaklaşa finanse edilmekte olan Türkiye, İtalya, Letonya ve Polonya'dan eğitim otoriteleri ve üniversitelerin ortak olarak yer aldığı 'Innovation And Transformation In Education-Eğitimde 'Yenilik ve Dönüşüm' adlı projenin faaliyetleri kapsamında öğretmen ve okul yöneticilerimize yönelik bir konferans düzenlendi. Eğitimci yazar Dr. Özgür Bolat'ın konuşmacı olarak yer konferansta bin 497 öğretmen ve idareciye internet üzerinden çevrimiçi olarak katıldığı. Konferansta, 'Innovation And Transformation In Education- Eğitimde Yenilik ve Dönüşüm' adlı projemizin ele aldığı konuların yanında Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen içerisinde bulunduğumuz süreçte uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek çalışmalar konusunda da paylaşımlarda bulunuldu. Ayrıca, içerisinde bulunduğumuz 21. yüzyıl dünyasında her alanda meydana gelen değişim ve gelişimin bir sonucu olarak eğitim öğretim sürecinde ihtiyaç duyulan yenilik ve dönüşüme; eğitim öğretim sürecinin gelecekteki durumuna; öğrenci, öğretmen ve velilerin eğitim öğretim sürecinde değişen rollerine vurgu yapıldı. Konferans sonunda ayrılan soru-cevap bölümünde katılımcı öğretmen ve okul yöneticilerimiz eğitim-öğretimle ilgili çeşitli konulardaki sorularını cevap buldular.

Öte yandan İl Müdürü Çelik, bakanlıklarının EBA sistemi üzerinden, TRT EBA Televizyon kanalları üzerinden ve uzaktan eğitim amacıyla geliştirilmiş olan çeşitli dijital uygulamalar üzerinden uzaktan eğitim yoluyla devam ettiğini belirtti.