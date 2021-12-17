Bilecik'te bir araçta 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Bilecik'te devriye gezen jandarma ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdururken, araç içinde 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri önleyici kolluk devriyesi esnasında, uyuşturucu madde kullanıma yönelik şüpheli davranışlar sergileyen 1 şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu aracı durdurdu. Şüphelinin içerisinde bulunduğu araçta ve şahsın üzerinde arama faaliyeti icra edilmiş, yapılan aramada; kullanıma hazır 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.