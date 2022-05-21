İhlas Haber Ajansı

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Bilecik'te bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Bilecik’te bir cam fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Bilecik'te bir cam fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.


Bilecik 1. Organize Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir cam fabrikasının üretim kısmında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına ilk olarak fabrika çalışanları müdahale ederken, olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü.


Yangının çıkış sebebi araştırılırken, yangında etkilenen olmadı.

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