Bilecik'te bir fabrikada yüksekten düşen mühendis yaralandı

Bilecik'te faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasında yüksekten düşen mühendis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Aslan Alüminyum fabrikasında eloksal adı verilen havuzda çalışan Harun Ö. isimli mühendis, su vanasını kapatmak isterken 4 metre yükseklikten dengesini kaybederek yere düştü. Olayı gören çalışma arkadaşları durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralı mühendisin ayağının kırıldığı öğrenilirken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.