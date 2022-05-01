Bilecik'te bir günde ikinci lastik fabrikası yangını

Bilecik'te elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında lastik fabrikasının bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Kentte bir günde ikinci lastik fabrikası yangını korkuttu.

Osmaneli ilçesi Camikebir Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde plastik hammaddesi üreten bir fabrikada sabah saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları gören fabrika çalışanları durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına Osmaneli İtfaiye Amirliği'ne bağlı 4, Osmaneli Orman İşletme Şefliği'ne ait 1 arazöz, Bayırköy ve Vezirhan belediyesinden 1'er itfaiye aracı ile fabrika çalışanları müdahale etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede fabrikanın yakınına itfaiye ekiplerinin dışında yaklaşılmasına izin verilmedi. Fabrikadaki yangın yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Jandarma ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Sabah saat 07.30'da Bilecik 1. OSB'de faaliyet gösteren başka bir lastik fabrikasında da yangın çıkmış, yangın 3 saatlik uğraş sonunda kontrol altına alınmıştı.