Bilecik'te bir haftada yaklaşık 10 bin kişi aşı oldu

Bilecik'te Korona virüs (Covid-19) mücadele kapsamında 108 bin 211 kişiye aşı yapıldı. Bu rakam geçen hafta bugün 98 bin 272 idi.

Sağlık Bakanlığınca, Covid-19'la mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 32 milyon 468bin 151'e ulaştı. Bilecik'te ise 62 bin 703 kişi birinci doz, 45 bin 508 kişi ikinci doz olmak üzere toplam 108 bin 211 kişiye aşı yapıldı.

Öte yandan 218 bin 717 nüfusa sahip ilde yüzde 50'ye yaklaşan bir aşılama gerçekleştirildi.