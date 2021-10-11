Bilecik'te bir ilk gerçekleştirildi

Bilecik'te Amatör Spor Haftası kapsamında kız futbol turnuvası düzenlenirken, turnuva kentte bir ilk oldu.

Bilecik'te Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Düzce Kadın Futbol Kulübü, Kütahya Tavşanlı Erdem Spor Kulübü, Tomris Hatun Spor Kulübü ve Bilecikspor katıldığı kız futbol turnuvası düzenlendi. Şenlik havasında geçen turnuvada Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne katılan takımlar teşekkür ederek memnuniyetlerini ilettiler. Turnuvaya iki takım çıkartarak alt yapısıyla gövde gösterisi yapan Bilecikspor, oynadığı futbolla ayakta alkışlandı ve bütün müsabakaları kazandı.

Bilecik yönetimi takımı yalnız bıraktı

Öte yandan turnuvaya çok sayıda futbol sever izlerken, Bilecikspor yönetiminden bir kişinin bile gelip takıma destek olmaması gözlerden kaçmadı. Turnuva sonunda akımlarına kupalarını Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun takdim etti.