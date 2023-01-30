Bilecik'te bir kaza diğer bir kazayı getirdi

Bilecik'te seyir halinde maddi hasarlı bir kaza yapan araca başka bir aracın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İstasyon mahallesinden kent merkezine seyir halindeki 11 ABC 109 plakalı otomobil sürücüsü Ö.K. şehir mezarlığı önünde aracın kontrolü kaybederek kaza yaptı. Kazada herhangi bir yaralanan olmazken, sürücü Ö.K. araçtan inerek kırılan parçaları toplamaya başladı. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde bulunan 07 NT 449 plakalı araç sürücüsü V.N., aynı yerde aracın direksiyon hakimiyetin kaybetti. Kontrolden çıkan araç ilk olarak orta şeride çarparken ardından aracının parçalarını toplayan 11 ABC 109 plakalı otomobil sürücüsü Ö.K. ve aracına çarparak durabildi. Kazada 2 araç sürücüleri yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.