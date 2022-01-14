Bilecik'te bir kişinin vurulmasıyla sonuçlanan olayın zanlısı tutuklandı

Bilecik'te dün 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişinin ayağından silahla vurulması olayında yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Olay, dün Cumhuriyet Mahallesi Hoşnudiye Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın birinci katındaki bir dairede meydana gelmişti. Arafat K. ile Hikmet D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Arafat K. tabancayla Hikmet D.'yi ayağından vurarak kaçtı. Arafat K. ile yanında bulunan arkadaşları Mesut G. ve Egemen A. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş şube ekiplerinin titizi çalışmasıyla suç aletiyle yakalandı. Şahıslar emniyetteki sorgusunun ardından Bilecik Adliyesi'ne sevk edilirken, Mesut G. ve Egemen A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Silahı kullandığı öne sürülen Arafat K., ise tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yaralanan Hikmet D.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.