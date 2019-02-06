Bilecik'te bir kişiyi darp edip ormanlık alana atanlardan 1'i tutuklandı

Bilecik'te bir kişiyi zorla araca bindirerek, ardından darp edip ormanlık alana atan 3 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan K. (34) adlı şahıs ile Necati K. arasında bir mesaj yüzünden husumet yaşandı. Necati K. iki arkadaşı Alper D. ve Engin Ç. ile birlikte Hasan K.'yi zorla araca alarak Pelitözü Gölpark civarına gittiler. Burada ikili arasında yaşanan tartışma kavgaya dönünce iddiaya göre Necati K. ve arkadaşları Hasan K.'yi dövdü. Ardından şahsı Çakırpınar köyü yolu üzerinde kanal boyuna bıraktılar. Burnu kırılan ve omurilik bölgesinde de sıkıntı bulunan şahıs hemen 155'i arayarak "Beni döverek ormanlık bir alana attılar ama yerimi bilmiyorum, her yerde ağaçlar var" dedi. Bu arada plakası kısa sürede tespit edilen aracı arama çalışmaları başladı. Araç merkez Dedeoğlu Caddesi'nde ekipler tarafından ele geçirildi. Şahıslar, Hasan K.'yi Çakırpınar köyü yolu üzerinde kanal boyuna bıraktıklarını söylediler. Ekipler buraya giderek Hasan K.'yi yaralı şekilde buldular. Yaralı şahıs 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan Necati K., Alper D. ve Engin Ç. alınan ilk ifadelerinin ardından bugün Bilecik Adliye Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 kişiden Necati K. tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.