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Bilecik'te bir köy karantinaya alındı

Bilecik’te 60 kişinin yaşadığı köy, bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.

Bilecik'te 60 kişinin yaşadığı köy, bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.


Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Ormangüzle köyünde ikamet eden bir kişinin yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede yapılan korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından köy karantinaya alındı. Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu köyü 14 günlüğüne giriş çıkışlara kapatırken, köye sadece zorunlu ihtiyaç malzemeleri alınıyor.

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