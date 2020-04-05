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Bilecik'te bir köyde 15 kişi ev karantinasına alındı

Bilecik’te bir ailede korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından aileyle teması saplanan 15 kişi 14 günlüğüne ev karantinasına alındı.

Bilecik'te bir ailede korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından aileyle teması saplanan 15 kişi 14 günlüğüne ev karantinasına alındı.


Bilecik merkeze bağlı Aşağıköy'de 4 kişilik aileden anne M.C. İstanbul'da bir yakınlarının yanından döndükten sonra eşi İ.C., korona virüs belirtileri görülmesi üzerine geçtiğimiz Pazartesi günü Bilecik Devlet Hastanesinde gözlem altına alındı. Salı günü de anne M.C. ile çocukları O.C. ve C.C. Bilecik Devlet Hastanesine çağrıldı. Anne hastanede karantinaya alınırken, çocukları 14 gün evden çıkmamak şartıyla eve gönderildi. İki çocuk da bugün Bilecik Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından evlerinden alınarak, Bilecik Devlet Hastanesinde karantina altına alındı. Ekipler, daha sonra köyde aileyle teması olduğunu tespit ettikleri 15 kişiye imza karşılığında evden çıkmama kararını tebliğ etti. Vatandaşların evde 14 günlük karantinada kalacağı öğrenildi.

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