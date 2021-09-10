Bilecik'te bir okulda 3 öğrenci korona virüse yakalanınca sınıf karantinaya alındı

Bilecik’te yatılı bir okulun yatakhanesinde kalan 3 öğrenci korona virüs (Covit-19) testleri pozitif çıkınca bir sınıf karantinaya alındı.
Bilecik'te yatılı bir okulun yatakhanesinde kalan 3 öğrenci korona virüs (Covit-19) testleri pozitif çıkınca bir sınıf karantinaya alındı.
Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Okullar mevkiinde Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi yatakhanesinde kalan öğrencilerde korona virüs (Covit-19) belirtileri gözüktü. Okul yönetimi hemen bu öğrencilere PCR testi yaptırdı. 3 öğrencinin testi pozitif çıkınca sınıf öğrencileri karantinaya alındı. Öğrenciler evlerine gönderilirken, 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları bildirildi.