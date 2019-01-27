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Bilecik'te boks makinesi tartışması kanlı bitti

Bilecik’te iki esnaf arasında boks makinesi yüzünden çıkan kavgada kan döküldü.

Bilecik'te iki esnaf arasında boks makinesi yüzünden çıkan kavgada kan döküldü.


İddialara göre; Bilecik merkez eski Şehirler Arası Otobüs Terminalinde esnaflık yapan R.Ç.'ye ait kafeterya ile Metin Y.'ye ait pide lahmacun salonunun dükkan girişleri aynı noktadan olurken, bu girişe kafeterya sahibi tarafından boks makinesi konuldu. Metin Y., boks makinesinin kendi dükkanının önünü kapattığı gerekçesiyle birkaç kez kafeterya sahibini uyardı. En son dün bir kez daha uyarıda bulunan Metin Y., boks makinesinin çekilmemesi sebebiyle eline kaptığı döner bıçağı ile kafeteryaya daldı. Çıkan kavgada araya giren Yakup H. yaralandı. Yaralı, çevredeki vatandaşlar tarafından Bilecik Devlet Hastanesine götürülürken, Metin Y. polis tarafından gözaltına alındı.


Kavgayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis hastanede geniş çaplı önlem aldı.

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