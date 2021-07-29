Bilecik'te buğday hasadı başladı

İl Müdürü Yoldaş, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Hatice Derya AKSU ile birlikte, buğday hasadı yapılan tarlaları ziyaret ederek. üreticilerle görüştü. Biçilen tarlaları ve ürünleri inceleyen İl Müdürü Yoldaş, hasat ve verim hakkında onlardan bilgi alarak bir süre sohbet etti.

"Ortalama verimin 365-750 kilogram aralığında olduğu gözlemlenmiştir"

Bilecik'te 120 ile bin 1450 rakım arasında buğday üretimi yapılmakta olduğunu söyleyen İl Müdürü Yoldaş, "Bölgesel olarak değişmesine rağmen ortalama verimin 365-750 kilogram aralığında olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca ilimizde bu sene buğday demonstrasyonları yaptık ve önümüzdeki günlerde tarla günleri düzenleyerek hasatlarını gerçekleştireceğiz. Bu sonuçlara göre üreticilerimizin doğru ve yeni çeşitleri tercih etmesinde yardımcı olacağız. Çiftçilerimizin ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olmasını diler, ofisin açılmasında katkısı olan herkese çiftçimiz adına teşekkür ederim” dedi

Öte yandan İl Müdürlüğü ekiplerince biçerdöver kontrollerini aksatılmadan gerçekleştirildiğini söyleyen Yoldaş, üreticilerimize herhangi bir olumsuzlukta veya sorunda müdürlüklerine bildirmelerini kapılarını her zaman onlara açık olduğunu söyledi.