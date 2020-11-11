Bilecik'te cadde, park ve bahçelerde sigara içmek yasaklandı

İl Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'inci maddeleri gereği Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Vali Şentürk yaptığı açıklamada, “İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilimizde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00 -16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde ikametlerinden dışarı çıkmalarının yasaklanmasına karar verildi. Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, muhtar vb. olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin. İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, oda başkanları, avukatlar, serbest muhasebeciler, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin ve çiftçilik belgesine sahip çiftçilerimizin muaf tutulmasına karar verildi. Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek ve sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak maksadıyla tıbbi/bez maskenin indirilmesini önlemek amacıyla, toplu taşıma duraklarında, park/bahçe gibi alanlarda ve Atatürk ve Tevfikbey Caddelerinde vatandaşların yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına karar verildi. Kamu kurum ve kuruluşları, bankalarda ve pazar esnafında HES kodu sorgulanıp, sorgu sonucu riskli çıkan kişilerin kamu kurum ve kuruşlarına alınmaması ve pazarcı esnafı ve çalışanların ise HES kodunu görevlilere göstererek tezgah açabilmesine, namaz çıkışlarında cami avlusu ve çevresinde satışların yasaklanmasına karar verildi. Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'inci maddeleri uyarınca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” dedi.