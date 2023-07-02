İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bilecik'te cadde ve sokaklarda bayram sonrası temizliği yapıldı

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından cadde, sokak, park ve bahçeler, cami ve hastane bahçeleri ile duraklarda da bayram sonrası temizliği yapıldı.


Park ve bahçeler gibi vatandaşların yoğun şekilde zaman geçirdiği ortamlarda bayram sonrası kapsamlı temizlik çalışması yapan ekipler, ayrıca ibadethanelerin çevrelerinde kötü görüntüye neden olan çöp ve atıkları da temizledi.


Vatandaşlar, temizlik çalışmalarından duydukları memnuniyeti belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.