Bilecik'te cadde ve sokaklarda bayram sonrası temizliği yapıldı

Park ve bahçeler gibi vatandaşların yoğun şekilde zaman geçirdiği ortamlarda bayram sonrası kapsamlı temizlik çalışması yapan ekipler, ayrıca ibadethanelerin çevrelerinde kötü görüntüye neden olan çöp ve atıkları da temizledi.

Vatandaşlar, temizlik çalışmalarından duydukları memnuniyeti belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.