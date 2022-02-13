Bilecik'te cami külahının tadilatı sırasında yangın

Bilecik'te bir caminin külahı tadilat sonrası yerine monte edilirken kaynak makinasından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük uğraş verdi.

Hürriyet Mahallesi'ndeki Dursun Fakih Camii'nin hasar gören külahı bir vinç yardımı ile yere indirildi. Yerde yapılan tadilat sonrası tekrar vinç yardımıyla yerine konan külah kaynak makinası yardımıyla sağlamlaştırmaya çalışıldığı sırada sıçrayan kıvılcım, minarenin yapıldığı demir malzemeyi kaplayan plastik bölüme sıçradı. Plastik bir anda alevi alırken, alevler tüm minareyi sardı. Bilecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın söndürülürken, minarede büyük hasar meydana geldi.

Mahalle sakinlerinden Hasan Genç, camide ustaların çalıştığını anlatarak, “Tadilatta minarenin en üst, uç bölümü yapılıyordu. Kaynaktan dolayı bir yangın oluştu. Hemen itfaiyeyi aradık, hemen geldiler. Şu an yangın söndürüldü, Allah'a şükür herhangi bir can kaybı yaşanmadı” dedi.

Öte yandan bölgeye tedbir amaçlı 112 ekipleri sevk edildi.