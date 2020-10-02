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Bilecik'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası dualarla kutlandı

Bilecik’te Camiler ve Din Görevlileri Haftası bu yıl Korona virüs tedbirleri kapsamında kutlandı.

Bilecik'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası bu yıl Korona virüs tedbirleri kapsamında kutlandı.


Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, camilerin ve din görevlilerinin değerini ve önemini anlatmak için, her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Korona virüs tedbirleri çerçevesinde Bilecik Müftülüğünce kutlandı.


İl Müftüsü Ali Erhun ve din görevlileri ilk olarak Osmanlı Devleti'nin manevi kurucu ve devletin kurucu Osman Gazi'nin kayınperderi Şeyh Edebali Türbesi'nin ziyaret ettiler. Şeyh Edebali'nin manevi huzurunda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ali Erhun tarafından yapılan dualar okundu. Buradan Bilecik'in Söğüt ilçesine geçen Müftü Ali Erhun ve din görevlileri burada Ertuğrul Gazi Hazretlerinin kabrini ziyaret etti. Burada da Kur'an-ı Kerim tilaveti okunduktan sonra Müftü Ali Erhun tarafından dua edildi. Ardından Osmanlı Devleti kurulduğunda Osman Gazi adına ilk hutbeyi okuyan, Osmanlı Devleti'nin ilk kadısı ve imam-hatibi unvanını taşıyan Dursun Fakih'ın kabrini ziyaret eden heyet dua ettiler.

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