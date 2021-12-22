Bilecik'te çeşitli yerlere afiş yapıştıranlara ceza yağdı

Bilecik'te zabıta ekipleri kent genelinde duraklara, parkalara, duvarlara izinsiz reklam ve afiş asanlara yönelik çalışma yaptı. Asılan reklam ve afişlere fotoğraflayan ekipler asan firma ya da şahıslara ceza yağdırdı.

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri son zamanlarda artarak devam eden çevre ve görüntü kirliliği oluşturan izinsiz afiş ve reklamlara karşı çalışma yaptı. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in talimatıyla Zabıta Müdürü Sali Yılmaz'ın bizzat katılarak kent genelinde 5 ayrı kola ayrılan ekipler 10'a yakın firma ve şahsa Kabahatler Kanunu'nun 42'inci maddesi gereğince 189 ile 5 bin 792 lira arasında para cezasıyla yazdı.