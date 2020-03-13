Bilecik'te 'Ceviz Budama Günü' yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde "Ceviz Üretimini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında 'Ceviz Budama Günü' etkinliği gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Bozüyüklü çiftçi Ahmet Arslan'a ait ceviz bahçesinde çiftçilere ceviz yetiştiriciliği, hastalıkları ve budama hakkında detaylı ve görsel bilgiler verildi. Etkinliğe Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, siyasi parti temsilcilileri, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

"112 çiftçiye 5 bin 461 adet aşılı çetner ceviz fidanı dağıtımı yapıldı"

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan 'Ceviz Budama Günü'nün açılış konuşmasını yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bozüyük'ün gelişmiş sanayisinin yanında tarımının da azımsanmayacak değerde olduğunu belirtti. Yoldaş, "Bin 360 dekar ceviz alanı bulunan Bozüyük'te İl Özel İdaresi katkılarıyla toplamda 112 çiftçiye 5 bin 461 adet aşılı çetner ceviz fidanı dağıtımı yapıldığı" dedi.

"Diktiğimiz fidanlarda inşallah önümüzdeki 10 yıl içerinde yüksek bir verim elde etmeyi ümit ediyoruz"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ise, Bozüyük'ün rakım olarak yüksek olmasından dolayı özellikle ceviz bakımından fazla ağırlık verilmemiş bir durumda olduğunu söyleyerek, "Ama her şeye rağmen yine de 112 çiftçimize toplamda 5 bin 461 fidan dağıtılan 340 dekar alana sahip. Diktiğimiz fidanlarda inşallah önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüksek bir verim elde etmeyi ümit ediyoruz. Özellikle tarımsal potansiyeli çok yüksek olan Bozüyük'ün köylerinde geniş tarım alanlarımız var. Yem bitkisi üretebileceğimiz alanlar var. Bunlarında geliştirilmesini arzu ediyoruz. Ceviz Bilecik'in marka değeri olan bir ürün. Bunun yanında bu yıl inşallah çilek üzerinde bir çalışmamız olacak. Ama farklı ürünlerle her köyün kendine özgü potansiyelini en yükseğe harekete geçirebilecek çalışmalar yapmak istiyoruz. Çiftçilerin mahsulünün bereketli olsun" dedi.

Etkinlik protokol üyelerine ve çiftçilere, ceviz bahçesinde uzmanlar tarafından ceviz budaması, bakımı hastalık ve zararlıları ile diğer teknik konularda uygulamalı olarak bilgi verilmesi ile devam ederken, program sonunda alanda bulunanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.