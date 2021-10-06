Bilecik'te ceviz hasadı yüz güldürdü

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı köylerde ceviz hasadı yüz güldürürken, üreticinin sattığı cevizler tırlara yüklenirken uzun kuyruklar oluşuyor.

Gölpazarı'nın ceviz üretiminde yüzde 50'sini sağlayan Büyükbelen köyündeki bahçelerde yetiştirdikleri cevizleri toplayan üreticiler bu yıl yaş cevizi kilosu 6 buçuk lira 7 lira arasından toptan sattı. Köye başta Eskişehir, Bursa, İzmit, Adapazarı olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen toptancılar, kabuğundan ayrılmamış yaş cevizleri bir günde satın aldı.

"Köyde yıllık 2 bin 500 ton üretim oldu"

Büyükbelen köyünde bir arkadaşının tavsiyesi üzerine 2009 yılında 'Pedro' ve 'Chandler' cinsi ceviz diken ve şuan bin 500 ağacı olan üretici İsmet Güneş, "Bu yıl köyde üretim çok iyi oldu. Sadece ben bu yıl 30 ton ceviz üretimi yaptım. Köyde yıllık 2 bin 500 ton üretim yapıldı. Bu yıl kilosu 6 buçuk lira 7 lira arasından toptan satıldı. Tırlarla köye gelen toptancılar tüm cevizleri topladı. Sadece geçen yıl köyümüze devlet destekli 25 bin fidan ceviz ekildi. Köyümüzde ceviz üretiminde böyle giderse yıllık 5 bin ton üretim hedefliyoruz. Bu ceviz cinslerin en az 900 rakımlı bir yerde verimi fazla oluyor. Bizim köyde bu rakımda olduğu için üretim bir sıkıntı olmuyor. Birde bu cinsler biraz dayanıklı. Günlük yaklaşık 90-100 ton ceviz satılıyor. Bunun içinde tırlara yüklenirken, uzun traktör kuyruğu oluşuyor" dedi.