İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te cezaevinden firar eden firarı her yerde aranıyor

Bilecik’in Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan kaçan tutuklu kolluk kuvvetleri tarafından her yerde aranıyor.

Bilecik'in Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan kaçan tutuklu kolluk kuvvetleri tarafından her yerde aranıyor.


Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumunda dün gece 00.00'da yapılan sayımda bir kişinin olmadığı fark edildi. Yapılan araştırmalar sonucu bu şahsın Ergün Ç. olduğu anlaşılırken tutuklunun bahçedeki tellerden atlayarak kaçtığı tahmin ediliyor. Başta Bilecik ve ilçelerinde kolluk görevlileri şahsın yakalanması için seferber olurken Bursa, Eskişehir ve Bilecik'e yakın illerdeki güvenlik birimlerine şahısın eşkal bilgisi verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.