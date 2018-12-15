Bilecik'te CHP'den ön seçim heyecanı

Bilecik'te, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Genel Meclis üyelerinin sıralamasının belirleneceği ön yoklaması sonuçlandı.

CHP Bilecik İl Başkanlığı binasında saat 08.00'da başlayan ön yoklaması saat 18.00 itibariyle sona erdi. Toplan bin 261 üyeden 573 üyenin sandığa gittiği seçimlerde Zafer Kurnaz 377 oy, Janrat Karaahmet 359 oy, İlyas Dirik 332, İsmail Şahin 293 oy, Erhan Toka 261 oy, Hikmet Turhan 224 oy aldı. Kurulan 4 sandıkta 10 oy geçersiz sayılırken, bu sonuçlar sonrası 31 Mart 2019 günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde Bilecik merkezden 5 il genel meclis üyesi çıkacağından sıralama 1'inci sıra Zafer Kurnaz, 2'inci Janrat Karaahmet, 3'üncü İlyas Dirik, 4'üncü İsmail Şahin, 5'inci Erhan Toka oldu.

Öte yandan mevcut İl Genel Meclis Üyesi Hikmet Turhan liste dışı kaldı.