Bilecik'te CHP'nin adayının belirlenmesi için temayül yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin Bilecik Belediye Başkan adayının belirleneceği eğilim yoklaması sona ererken, sandığa giden 598 üyenin 347'sinin oyunu alan Semih Şahin, Bilecik Belediye Başkan adayı oldu.

Bilecik'te CHP, 31 Mart 2019 günü yapılması planlanan mahalli idareler seçimleri Bilecik Belediye Başkanlığı için adayı belirlemek için sandık başına gitti. CHP Bilecik İl Başkanlığı binasında gerçekleşen eğilim yoklamasına Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili aynı zamanda MYK üyesi Orhan Sarıbal, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, il, merkez ilçe, ilçe başkanları ile üyeler katıldı. 931 üyeden 598'inin sandığa gittiği eğitlim yoklamasında aday adayı olan Hüseyin Korkman, İsmail Cinoğlu, Seyfi Özgen ve Semih Şahin yarıştı. Açılan sandıkları sonucu İsmail Cinoğlu 35, Hüseyin Korkman 57, Seyfi Özgen ise 121 oy alırken, oy kullanan 598 üyenin 347'sinin oyunu alan Semih Şahin Bilecik Belediye Başkan adayı oldu.

Öte yandan seçim sonrası açıklama yapan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 31 Mart günü yapılacak Mahalli idareler seçimleri Bilecik Belediye Başkanlığı için adaylarının Semih Şahin olduğunu belirterek, her zaman kendisinin yanında olacakları söyledi.