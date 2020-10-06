İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yol kenarında çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yol kenarında çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Osmaneli Belenalan köyü Atış Alanı mevkiinde yol kenarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Osmaneli İlçe Orman İşletme Şefliği ile Osmaneli Belediyesine ait itfaiye ekipleri, müdahale etti. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için ekipler ve vatandaşlar büyük uğraş verirken, yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangına Orman İşletme Şefliğine ait 1 yangına ilk müdahale aracı, 1 arazöz ve Osmaneli Belediyesine ait 1 itfaiye aracı ile müdahale edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.