Bilecik'te çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan yangın nedeniyle tek katlı kerpiç ev kullanılmaz hale geldi.

İlçeye bağlı Nazifpaşa köyünde Vesile Kılıç'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine köye başta itfaiye ekipleri olmak üzere jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın 2 saatlik çalışması sonrası söndürülürken, yanan evde itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında, büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken yanan ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlattı.