İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te çikolata yüklü tırın lastiği patlayınca yangın çıktı

Bilecik’te lastiği patlayan çikolata ve bisküvi yüklü tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bilecik'te lastiği patlayan çikolata ve bisküvi yüklü tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Bilecik istikametinden Bozüyük istikametine gitmekte olan çikolata ve bisküvi taşıyan İbrahim Mingan yönetimindeki 34 UM 3661 plakalı tırın dorse kısmındaki lastik, henüz bilinmeyen bir nedenle patlayarak alev aldı. Alevlerin sıçramasıyla yanmaya başlayan tır dorsesi, Bilecik itfaiye ekiplerinin anında müdahale etmesi sonuncuna kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu tırın dorse bölümünde ve içinde hasar oluştu. Kazanın olduğu yerde Bilecik bölge trafik ekipleri yoldan geçen diğer araçların zarar görmemesi için geniş güvenlik tedbiri alarak trafiği tek şeritten sağladılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.