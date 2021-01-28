Bilecik'te CoronaVac aşılama programında 3'üncü adıma geçildi

Ferhat Damkacı, CoronaVac aşılama programı kapsamında 3'üncü adıma geçildiği bildirildi.

Dr.Damkacı, yaptığı açıklamada, "80 yaş ve üzeri vatandaşların aşılarını yaptırabilmeleri için ALO 182 ve MHRS uygulaması üzerinden randevu alıp aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinde aşılarını olabilecekler. Ayrıca, 85 yaş ve üzeri vatandaşların ise ALO 182 ve MHRS uygulaması üzerinden randevu alarak evlerinde aşı olmayı talep edebilecek. Ayrıca bugün itibarı ile Bilecik'te aşılanan kişi sayısı 4 bin 367'ye ulaştı" dedi.