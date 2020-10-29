Bilecik'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Tüm yurtta olduğu gibi Bilecik'te de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Valilik binasında tebriklerin kabulü ile başlayan kutlamalar kapsamında resmi kurum ve kuruluşlara ait araçlar ile konvoy yapıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Bilecik Belediyesi tarafından gezici otobüs ile cadde ve sokaklarda, günün anlam ve önemine işaret eden marşlar ve şarkılar seslendirildi. Vatandaşlar da balkon ve pencerelerinden ellerinde Türk bayrakları ile eşlik etti.

Bilecik Belediyesi'nden Cumhuriyet Konseri

Bilecik Belediyesi tarafından kutlamalar kapsamında ayrıca canlı yayın ile Cumhuriyet Konseri gerçekleştirilecek. Feelband grubu tarafından gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet Konseri'ni bugün saat: 20:00'de Bilecik Belediyesinin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanacak.