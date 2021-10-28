Bilecik'te Cumhuriyet coşkusu başladı

Bilecik'te Cumhuriyet coşkusu çelenk sunma töreni ile başladı.

Bilecik'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram'ının 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen törenler, Cumhuriyet Meydanında anıta çelenk sunulması ile başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayram'ının 98. yıl dönümü kutlama programı, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı. Buradaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi.

Törene, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve askeri erkan katıldı.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonunda Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin 'Cumhuriyet ve Atatürk' konulu resim sergisi açılışını gerçekleştirdiler. Açılışta açıklamada bulunun Vali Kızılkaya, “Cumhuriyetin 98. yılının aşkla, şevkle, coşkuyla, gururla, büyük bir mutlulukla Bilecik'te, kuruluşun ve kurtuluşun şehrinde tüm hemşirelerimizle beraber coşkuyla kutluyoruz. Bu güzel onurlu büyük günü bizlere armağan eden, bu coşkuyu bize armağan eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle, rahmetle anıyoruz. Bu vesileyle bütün hemşirelerimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum ve yarınki Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine de coşkuyla katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan açılış sonrası protokol üyeleri ve kurum müdürleri resim sergisini gezerek, sergi hakkında bilgi aldılar.