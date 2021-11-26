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Bilecik'te definecilere suçüstü yapıldı

Bilecik’te tarihi eser bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapan 3 kişiye suçüstü yapıldı.

Bilecik'te tarihi eser bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapan 3 kişiye suçüstü yapıldı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde tarihi eser bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Yapılan operasyonda isimleri jandarma tarafından verilmeyen 3 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şahıslar ile birlikte kazı esnasında kullanılan 1 adet dedektör ve 5 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şahıslar gözaltına alındı.

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