Bilecik'te definecilere suçüstü yapıldı

Bilecik'te tarihi eser bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapan 3 kişiye suçüstü yapıldı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde tarihi eser bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Yapılan operasyonda isimleri jandarma tarafından verilmeyen 3 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şahıslar ile birlikte kazı esnasında kullanılan 1 adet dedektör ve 5 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şahıslar gözaltına alındı.