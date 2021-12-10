Bilecik'te denetim yapan zabıta ekipleri, tarihi geçmiş ürünlere el koydu

Bilecik’te halkın sağlığı için her gün denetime çıkan zabıta ekipleri, bu sefer de marketler zincirinde tarihi geçmiş peynirlere el koydu.
Bilecik'te halkın sağlığı için her gün denetime çıkan zabıta ekipleri, bu sefer de marketler zincirinde tarihi geçmiş peynirlere el koydu.
Alınan bilgilere göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde A-101 markete yapılan denetimde son kullanma tarihi 22 Kasım 2021 olan 1 kilogramlık 5 adet tam yağlı süzme peynir tespit etti. Tutanak ile el konulan peynirler imha edilirken, iş yerine 427 TL idari para cezası yazıldı.