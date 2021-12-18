Bilecik'te 'Depomuz boş', 'Sistem arızalandı' ya da 'Tanker gelmedi' yalanlarına ağır ceza

Kemal Kızılkaya, il genelinde akaryakıt fırsatçılığı yapan 3 akaryakıt istasyonuna yasal işlem başlatıldığı söyledi.

Dünya genelinde enerji fiyatlarının yükselişe geçmesi Türkiye'yi de tesiri altına alırken, gıdada olduğu gibi yakıtta da fırsatçılar harekete geçti. Bilecikli vatandaşlar zamdan önce benzin, mazot ve LPG almaya gittiklerinde, 'Depomuz boş', 'Sistem arızalandı' ya da 'Tanker gelmedi' yalanlarıyla geri gönderildiği öğrenildi. Durumu tespit eden Kemal Kızılkaya, 3 akaryakıt istasyonuna ağır para cezasından başlayarak lisans iptaline kadar varabilecek tüm gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını duyurarak, “Dün akşam saatlerinde bazı akaryakıt istasyonlarında akaryakıt olmasına rağmen satış yapılmadığı ya da limitle satış yapıldığı yönündeki şikayetler üzerine yapılan denetimler sonucunda bu şekilde hareket ettiği tespit edilen biri şehir merkezinde ikisi şehirler arası yol güzergahında olmak üzere 3 adet akaryakıt istasyonu hakkında, ağır para cezalarından başlayarak lisans iptaline kadar varabilecek tüm gerekli yasal işlemler başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.