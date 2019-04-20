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Bilecik'te devrilen tır yolu kapattı

Bilecik’te virajı alamayan tır devrildi.

Bilecik'te virajı alamayan tır devrildi. Kazanın ardından Bilecik-Bursa karayolu 20 dakika trafiğe kapandı.


Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Bursa'ya seyir halindeki plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, Bilecik-Yenişehir yolu 15'inci kilometresinde Taşçılar köyü yol ayrımına gelmeden önce virajı alamayarak devrildi. Devrilen tır, Bilecik-Bursa karayolunun 20 dakika trafiğe kapanmasına neden olurken, aracın vinç yardımıyla çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

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