Bilecik'te devrilen tır yolu kapattı

Bilecik'te virajı alamayan tır devrildi. Kazanın ardından Bilecik-Bursa karayolu 20 dakika trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Bursa'ya seyir halindeki plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, Bilecik-Yenişehir yolu 15'inci kilometresinde Taşçılar köyü yol ayrımına gelmeden önce virajı alamayarak devrildi. Devrilen tır, Bilecik-Bursa karayolunun 20 dakika trafiğe kapanmasına neden olurken, aracın vinç yardımıyla çekilmesinin ardından trafik normale döndü.